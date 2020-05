Buitenzwembaden mogen open, maar wel met extra regels

Zwembaden mogen al een tijdje open, maar lang niet alle baden doen dat ook. Het is namelijk best lastig om als zwembad aan alle veiligheidsregels te voldoen.

Sommige zwembaden gaan dit jaar niet open omdat ze het ingewikkeld vinden of zeggen dat ze op die manier te weinig kunnen verdienen.

Buitenzwembaden mogen zelf kiezen of ze open gaan of niet. Wel moeten ze ervoor zorgen dat iedereen zich aan de corona-regels houdt. Zo moet iedereen van 13 jaar en ouder 1,5 meter afstand houden.

Zwembad Ruinen in Drenthe is wel open. Het zwembad heeft 3 baden en ze hebben oplossingen bedacht zodat iedereen zich aan de regels houdt.

Eén bad is voor kinderen tot en met 12 jaar. Daar mogen kinderen zwemmen en samen spelen zoals ze gewend zijn. Eén bad is voor iedereen tussen de 13 en 18 jaar en één bad is voor volwassenen. Bij die laatste twee baden mogen mensen alleen banen zwemmen en moeten ze 1,5 meter afstand houden.

Tamara gaat langs bij het zwembad, haar verslag zie je vanavond.

Wat vind jij: moeten meer zwembaden dit voorbeeld volgen en open gaan voor kinderen?