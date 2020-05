Drukte richting stranden en plassen

Het is vandaag Hemelvaartsdag, veel mensen zijn vrij en het is lekker weer. Die drie dingen zorgen ervoor dat het op sommige plekken behoorlijk druk is. Vooral richting stranden en plassen staan lange files.

Bij het strand van Noordwijk staan alle parkeerplaatsen vol. Mensen die nu nog komen, moeten omdraaien en terug naar huis. Ook bij de Galderse meren in Breda mogen geen nieuwe mensen meer komen. De toegangsweg naar het strand van Wijk aan Zee is al eerder op de dag afgesloten.

Ook in Limburg is het druk. Veel Duitsers komen naar Limburg om te winkelen.

Pretparken

Ook veel pretparken en dierentuinen gaan vandaag voor het eerst weer open. Zij hebben strenge regels gemaakt zodat mensen genoeg afstand kunnen houden. Joris nam dit weekend een kijkje bij Duinrell.