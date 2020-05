Kunnen honden het coronavirus ruiken?

Onderzoekers in Frankrijk proberen erachter te komen of honden corona-patiënten kunnen ruiken. Als dat zo is kunnen honden als extra check worden gebruikt op bijvoorbeeld vliegvelden en bij winkels.

Geur

Nu wordt vaak mensen hun tempratuur gemeten, maar de onderzoekers denken dat een hond ook kan helpen. Het is bekend dat honden ook andere ziektes kunnen ruiken, zoals kanker.