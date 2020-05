Grote brand bij oude kerncentrale onder controle

Bij een oude kerncentrale in Dodewaard in Gelderland was een flinke brand uitgebroken. Hulpdiensten kwamen snel in actie, inmiddels is het vuur uit en is de brandweer bezig met nablussen.

Gevaarlijk

De kerncentrale is al meer dan 20 jaar dicht, maar er liggen nog wel gevaarlijke stoffen in het gebouw. Maar volgens de gemeente kwam niemand in gevaar omdat de stoffen liggen opgeslagen achter dikke betonnen muren.