75 jaar geleden: Duitse soldaten leveren hun wapens in

75 jaar geleden was de oorlog voorbij en gingen de Duitse soldaten weer naar huis. Maar voordat ze mochten gaan, moesten ze veel van hun spullen inleveren. Bijvoorbeeld hun wapens en hun helm. Hun uniform mochten ze wel houden.

75 jaar geleden kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. 5 jaar lang waren de Duitsers de baas geweest in Nederland. Nu kreeg de Nederlandse regering het weer voor het zeggen. 120.000 Duitse soldaten die nog in Nederland waren, moesten terug naar huis.

Op tien plekken in Nederland mogen de Duitse soldaten hun spullen inleveren. Daar ontstaan grote stapels met helmen en andere spullen.

Na het inleveren moeten ze naar kampen in de buurt lopen. Daar wachten ze tot ze terug worden gestuurd naar Duitsland. Alleen de hoogste legerleiders moeten de gevangenis in. Voor alle andere soldaten is niet genoeg plek.