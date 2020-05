Groot container-schip vaart bijna het strand op

Een container-schip is gisteren bijna het strand van Vlissingen opgevaren. Pas op het laatste moment had de stuurman door dat hij de verkeerde kant op ging. In een filmpje hierboven zie je dat hij net op tijd het schip de andere kant op stuurt.

Het schip is onderweg naar Finland. De vaargeul loopt vlak langs het strand van Vlissingen. Als de stuurman niet goed oplet, kan hij dus zo dicht bij het strand komen.