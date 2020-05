Hoera! Pacman is 40 jaar geworden

Het is een van de allerbekendste games ooit: Pacman. Precies 40 jaar geleden was het spel voor het eerst te spelen op game-machines in speelhallen. In de jaren daarna is de gele happer uitgegroeid tot een wereldberoemd poppetje.

Wat moet je doen in Pacman? In Pacman bestuur jij het gele happertje. Je moet alle balletjes opeten die op het veld liggen. Makkelijk is dat nog niet, want er zitten spookjes achter je aan. Als ze je aanraken verlies je een leven. Ook liggen er grotere balletjes op het veld. Als je die opeet, heb je een paar seconden de tijd om de spookjes te pakken in plaats van andersom.

Pacman is bedacht in Japan door Tori Iwatan. Hij wilde een game maken die anders was dan andere games. Hij wilde veel meer vrolijke kleuren, muziek en animaties tussen de levels door. Dit idee bleek heel succesvol. Veel vrouwen en kinderen gingen het spelletje ook spelen. Dat was een grote verandering, want in het begin waren gamers vooral mannen. Game-deskundige Arjan Terpstra snapt wel waarom Pacman nu nog steeds razend populair is.

Het is geel en vrolijk, waardoor veel mensen zich erin kunnen vinden en er graag mee spelen. Game-deskundige Arjan Terpstra

Ondertussen is Pacman niet alleen maar in het computerspel te zien. Hij komt zelfs in films voor waar hij probeert de wereld te veroveren, zoals in Pixels. Oude spellen Er zijn wel meer oude spellen die nu nog steeds gespeeld worden, zoals Tetris.