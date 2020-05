Oproep: Wat wil jij weten van Selma Omari?

We gaan binnenkort langs bij zangeres en Instagrammer Selma Omari. Heb jij een vraag voor haar? Stuur hem dan snel in.

Twee jaar geleden werkte Selma nog in een ijssalon, maar nu is ze vooral met haar Instagram- en YouTube-kanaal bezig. Op Insta heeft ze meer dan 400.000 volgers en op YouTube bracht ze twee maanden geleden haar eerste videoclip uit. Het nummer Allang is al meer dan 1,5 miljoen keer bekeken.