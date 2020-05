Drones leveren pakketjes af in Rotterdam

In de haven van Rotterdam is voor het eerst met een drone een pakketje afgeleverd op een groot schip. Het is nog een proef, maar het is de bedoeling dat drones in de toekomst vaker worden ingezet om spullen af te leveren.

Nu worden in de Rotterdamse haven nog vaak helikopters gebruikt om pakketten af te leveren. Drones zijn veiliger, goedkoper en sneller. In het begin zullen drones vooral kleine onderdelen vervoeren, maar in de toekomst waarschijnlijk ook mensen. Komende tijd worden er meer testen gedaan.