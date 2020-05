75 jaar geleden: 600 miljoen gulden nodig voor Rotterdam

Na de oorlog was de binnenstad van Rotterdam totaal verwoest. Er werd berekend dat er 600 miljoen gulden nodig was op de stad weer op te bouwen. Het geld was nodig om 50.000 nieuwe woningen te maken. Ook werd het gebruikt om scholen, fabrieken en winkels te herbouwen.

Schade na het bombardement van Rotterdam -

Dat Rotterdam zo in puin lag, kwam vooral door een groot bombardement. Aan het begin van de oorlog vlogen honderden Duitse vliegtuigen over het centrum. Ze lieten bommen vallen. In korte tijd waren veel gebouwen kapot. In totaal kwamen bij het bombardement zo'n 800 mensen om het leven. Ook raakten ruim 80.0000 mensen hun huis kwijt.

