Jongen van 14 opgepakt voor brand bij voetbalclub

Buurtbewoners dachten dat er een inbreker over de daken liep. Maar het bleek een jongen van 14 te zijn die iets anders illegaals had gedaan. De politie denkt dat hij betrokken is bij een brand in een voetbalkantine.

De brand brak vanochtend uit bij voetbalclub Victoria-O in Obdam. Die kon snel worden geblust, maar er is wel erg veel schade.