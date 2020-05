Vossenfamilie heeft een nest tussen huizen in Nijmegen

Een vrouw uit Nijmegen keek raar op toen ze deze week naar buiten keek. Ze zag een familie van drie vossen in de bosjes bij haar in de straat zitten.

Huppelen en spelen

De vossenfamilie heeft midden in de woonwijk een nestje gemaakt. Ze huppelen nu vrolijk rond en spelen met elkaar. Ook hebben ze een vossenhol gemaakt waar ze in kunnen slapen.

Vossen gaan steeds vaker in de buurt van mensen wonen. Volgens Glenn Lelieveld van de Zoogdier-vereniging mogen we daar best blij mee zijn.