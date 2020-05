Droogte zorgt vooral voor problemen in het binnenland

De Nederlandse zomers worden steeds droger en dat is vooral te merken in het binnenland. Dat hebben wetenschappers onderzocht. Boeren in het binnenland moeten dus veel meer sproeien om hun gewassen daar te laten groeien.

Aan de kust zijn de problemen minder groot, omdat het daar vaker regent. Ook wanneer het heel warm is.

Droge grond

En er is nog een probleem: juist de grond in het binnenland heeft meer water nodig dan grond aan de kust. Dat komt doordat dat er aan de kust meer rivieren zijn. Daardoor is de grond daar natter.