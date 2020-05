Lente van 2020 is de zonnigste lente ooit

De lente van 2020 is nog niet voorbij, maar nu al is duidelijk dat het de zonnigste lente ooit was! De zon scheen deze lente maar liefst 712,7 uur en dat is een record. Het vorige record zonuren stond op 2011.

Deze lente was zelfs zo zonnig dat hij in de top 5 van zonnigste seizoenen kan komen. Daar staan ook de zomers van 2018 en 2019 in.

Zomer

De komende dagen komen er nog veel zonuren bij, want er is nog meer lekker weer voorspeld. Op 21 juni is de lente voorbij: dan wordt het officieel zomer.