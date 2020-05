Veel zorgen over nertsen en corona: wat is er aan de hand?

Er zijn problemen met nertsen in Nederland. De dieren kunnen corona krijgen en ze zouden ook mensen kunnen besmetten met het virus. Sommige dierenartsen vinden dat nertsen daarom gedood moeten worden.

Nertsen worden gehouden in fokkerijen. Hun vacht wordt gebruikt voor bontjassen of voor de kraag van een winterjas.

Deze maand zijn bij vijf nertsenfokkerijen dieren ontdekt die het corona-virus hebben. En bij twee bedrijven hebben ook de fokkers het virus gekregen. Het virus kan dus overgaan van nerts op mens.

Gevaarlijk

Dierenartsen vinden het een gevaarlijke situatie. Zij denken dat de enige oplossing is om alle nertsen in de fokkerijen te doden.

Maar de minister weet nog niet zeker of het nodig is om alle dieren te doden. Ze zegt dat eerst meer onderzoek nodig is.