De afgelopen maanden zijn er een stuk meer mensen opgelicht via WhatsApp. In april meldden 15.000 mensen dat ze waren opgelicht. In januari van dit jaar waren dat er nog maar 6.000. Volgens deskundigen komt dat doordat de oplichters steeds slimmer worden. En omdat mensen nu, door het corona-virus, sowieso al meer met elkaar online bespreken.

Bij oplichting via WhatsApp doet de oplichter alsof hij iemand anders is. Hij of zij stuurt mensen berichtjes alsof hij een goede vriend is, of een familielid. De oplichter weet vaak goed wat hij moet zeggen, omdat hij alle sociale media van zijn slachtoffers heeft onderzocht. Na een paar appjes laat hij weten dat hij snel geld nodig heeft. Om een rekening te betalen bijvoorbeeld. Bellen lukt meestal niet.

Barbera Planken trapte in de berichten van een oplichter. De oplichter had het nummer van haar vader gehackt, en deed alsof hij snel geld nodig had.

De berichten van de oplichters aan dochter Barbera NOS

De meeste oplichters gebruiken niet het echte nummer van iemand, maar doen alsof ze een nieuw nummer hebben. Dat overkwam Daan. Een oplichter deed alsof hij zijn dochter was, maar Daan trapte er niet in. Zijn dochter heeft namelijk helemaal geen rijbewijs.

WhatsApp-verkeer tussen Daan en de oplichter zich voordeed als zijn dochter NOS