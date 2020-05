Grand Prix van Nederland officieel verplaatst naar 2021

De Formule 1-wedstrijd op het circuit van Zandvoort is officieel verplaatst naar 2021. De organisatie heeft nagedacht of de wedstrijd in de herfst van 2020 gehouden kon worden, maar dat leek ze geen goed idee.

De Formule 1 van Nederland stond eigenlijk gepland voor 3 mei 2020, maar in maart werd het afgelast vanwege het corona-virus. Eerder dit jaar kregen we van René van 11 een rondleiding over het circuit. Hij is de zoon van Jan Lammers en kan behoorlijk goed racen.