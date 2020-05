Mysterieuze ziekte bij egels

Wat is er aan de hand met egels in Nederland? Dat vragen ze zich af bij de egel-opvang. Steeds vaker worden egels binnengebracht met wondjes op hun kop en hun poten. Het lijkt een nieuwe ziekte te zijn.

De eerste zieke egels werden gevonden in België, maar nu worden er ook zieke egels gevonden in Brabant en Limburg. Het is geen corona, want de egels hebben geen problemen met hun longen. Maar wat het dan wel is, is niet duidelijk.

Stekels

De zieke egels zijn naar de egel-opvang in Papendrecht gebracht. Daar proberen verzorgers ze te helpen. Maar dat is best lastig.