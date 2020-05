Wat is er aan de hand met slachterijen en corona?

In de vlees-industrie over de hele wereld is corona een groot probleem. In slachthuizen en fabrieken zijn medewerkers besmet geraakt met het virus. In Nederland moest een bedrijf gisteren dicht omdat ze zich daar niet aan de corona-maatregelen hielden.

Dicht op elkaar

In veel slachterijen werken mensen dicht op elkaar. Het is moeilijk om er anderhalve meter afstand te houden.

Ook wonen veel medewerkers bij elkaar in kleine huizen, omdat ze uit het buitenland komen en hier tijdelijk wonen. Deskundigen denk dat het virus zich daardoor makkelijk door een slachterij verspreid.

Weer open

Het bedrijf dat gisteren dicht moest, mocht vandaag weer open. Maar er wordt, net als in andere slachthuizen, extra goed in de gaten gehouden of mensen zich aan de corona-regels houden.

Het vlees uit de besmette slachthuizen kan je volgens experts wel gewoon eten: je loopt dan geen risico op corona-besmetting.