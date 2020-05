Inbraak bij brandweer: 'Deze spullen gebruiken we om levens te redden'

Ze kunnen het bijna niet geloven. Bij de brandweerkazerne in Boekelo bij Enschede is afgelopen nacht ingebroken. Dieven namen voor 25.000 euro aan gereedschap mee.

De brandweer heeft aangifte gedaan. Ze hopen dat de daders worden gepakt en ze de spullen weer terugkrijgen.

"Gelukkig hebben we reservegereedschap. Dat hebben we direct in de auto gelegd. Dus mensen kunnen gerust zijn. Als ze hulp nodig hebben, dan komt de brandweer", vertelt Loes.