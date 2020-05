Oproep: Wat wil jij weten van turnster Eythora Thorsdottir?

Eythora Thorsdottir is 21 jaar en al wereldbekend als turnster. Ze heeft IJslandse ouders maar woont al vanaf haar geboorte in Nederland. Hierdoor is ze officieel IJslands maar ook Nederlands.

Olympische Spelen

Ze heeft al vaker meegedaan aan kampioenschappen en hier ook medailles gewonnen. Ook mocht ze eigenlijk naar de Olympische Spelen. Helaas liep dit anders dan verwacht. Ze raakte geblesseerd en de Spelen werden ook nog eens afgelast.

Binnenkort gaan we langs bij Eythora met jullie vragen. Wil jij iets van haar weten? Dat kan!