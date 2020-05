Lego is weer heel populair in Nederland

Het speelgoed Lego bestaat al heel lang, maar is ineens weer heel populair in Nederland. Dat heeft vooral te maken met het tv-programma Lego Masters.

In het programma gaan 8 duo's uit Nederland en België aan de slag met Lego-blokjes. De bedoeling is om mooie en creatieve bouwwerken te maken. Er kijken zo'n 1,5 miljoen mensen naar de afleveringen. Vanavond is de finale.

Thuisopdracht

Veel mensen doen thuis ook fanatiek mee aan het programma. Iedere week is er een thuisopdracht. Iedereen moet zijn of haar creatie delen op Instagram om kans te maken op een prijs. In Nederland zijn al meer dan 10.000 Lego-foto's op Instagram gezet, in België zelfs meer dan 30.000.