Baby-panda begint steeds meer op een panda te lijken

Het gaat goed met de baby-panda in Ouwehands Dierenpark. Hij of zij begint steeds meer op een panda te lijken. Of het een meisje of jongen is, weten de verzorgers nog niet.

Kraamhol

De panda verblijft met moeder Wu Wen in het kraamhol. Daar blijven ze nog wel een paar weken. Want pas als de kleine panda kan lopen en zijn moeder kan volgen, mogen ze naar het binnenverblijf.