Luca mag weer naar zijn opa en oma over de grens

De grens tussen Nederland en België is vanaf vandaag weer open voor mensen die bij familie op bezoek willen. Voor deze mensen is de grens langer dan een maand gesloten geweest.

De opening is goed nieuws voor Luca. Hij woont in Pulderbos, net over de grens in België. Normaal gaat hij elke week naar zijn opa en oma in Nederland, maar dat kon lange tijd dus niet.

Luca heeft zijn opa en oma erg gemist en is blij dat hij nu weer naar ze toe kan. Hij vertelt erover in de video hierboven.