75 jaar geleden: Vlieland en Terschelling nu pas bevrijd

De bevrijders moesten ervoor zorgen dat alle Duitse soldaten de eilanden gingen verlaten. Geen makkelijke klus, want er waren er nog zeker duizend.

De inwoners van Vlieland en Terschelling hebben lange tijd met de Duitse bezetters moeten samenleven. Want de eilanden zaten vol Duitse soldaten. Zo waren er op Vlieland twee keer zo veel Duitse militairen als Vlielanders. Ook op Terschelling waren duizenden soldaten.

Wil je meer weten over het nieuws uit de Tweede Wereldoorlog en over de bevrijding van Nederland? Op deze speciale site van het Jeugdjournaal lees je er alles over.