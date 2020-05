Selma Omari over Boef, de islam en haatreacties

Noortje ging met jullie vragen langs bij zangeres en Instagrammer Selma Omari. Twee jaar geleden werkte ze nog in een ijssalon en nu is ze bekend van haar succesvolle accounts op Instagram en YouTube.

Natuurlijk praten Noortje en Selma over haar eerste nummer, dat ze in maart uitbracht. Allang heet het. Gaat dat over Boef? En waarom zijn Boef en zij eigenlijk uit elkaar? Hoe is ze ontdekt? En gaat ze nog meer nummers maken?

Op die laatste vraag geven we hier vast antwoord. Haar nieuwe nummer is namelijk net uit. Hieronder kun je 'm luisteren. Voor antwoorden op de andere vragen, check de video hierboven.