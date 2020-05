Christenen vieren het festival Opwekking vanuit huis

Normaal gaan duizenden mensen dan samen zingen, bidden en het geloof vieren in een grote kerkdienst. Ze komen samen in grote tenten en zingen mee met de optredens.

Wat vieren we met Pinksteren?

Met Pinksteren vieren christenen het ontstaan van de christelijke kerk. In de Bijbel staat dat Jezus tijdens Hemelvaart naar de hemel ging, maar hij beloofde dat hij zijn volgelingen niet in de steek zou laten. Daarom was er tien dagen later de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest kwam naar aarde. De volgelingen van Jezus kregen toen een soort boodschap en wisten hoe ze het geloof verder moesten verspreiden.