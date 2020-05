Mannen breken in bij een school naast het politiebureau

In Zwolle zijn twee mannen opgepakt die probeerden in te breken bij een school. Daarbij hadden ze waarschijnlijk niet zo goed om zich heen gekeken, want de school staat recht tegenover een politiebureau.

De inbrekers waren met een auto door het hek van het Zone.college in Zwolle gereden. De politie had het snel door en ging achter de mannen aan. Een agent richtte een stroomstootwapen op de inbrekers en toen gaven ze zich over.

De auto waarmee het hek geramd is, bleek ook nog eens gestolen te zijn. De politie heeft de mannen opgepakt en het is nog niet bekend welke straf ze krijgen.