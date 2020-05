Er wordt vaker buiten gepoept en geplast

Volgens boswachters zijn er de laatste tijd een stuk meer wildplassers en wildpoepers. De boswachters willen dat dit stopt.

Door het corona-virus zijn veel openbare toiletten gesloten. Sommige mensen kiezen er nu voor om in de natuur te poepen of te plassen. De boswachters vinden hun drollen en wc-papier in het bos.

Verslaggever Annabelle ging langs bij boswachter Patricia van Lieshout. Ze werkt in Schoorlse Duinen van Staatsbosbeheer. Ze vertelt erover in de video hierboven en heeft een tip voor als je buiten bent en heel nodig moet.