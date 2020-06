Grote zorgen over watertekort in de zomer

Door het lekkere weer gebruiken mensen nu veel meer water dan normaal. En dat is niet echt handig, want volgens drinkwater-bedrijven komt er daardoor een watertekort. De bedrijven maken zich zorgen, want er is nu al een tekort en de zomer moet nog beginnen.

De drinkwaterbedrijven roepen iedereen op om zo min mogelijk water te gebruiken. Zo is aan de inwoners van plaatsen in Drenthe, Overijssel en Gelderland gevraagd niet te sproeien en geen zwembaden te vullen.

Zwembad in de tuin

Vanwege de corona-crisis vieren veel mensen thuis vakantie en daarom kopen ze een zwembad voor in de tuin. Maar om een bad te vullen heb je gemiddeld 2400 liter water nodig!

Wat vind jij: is het asociaal om nu een zwembad te vullen of moet dat gewoon kunnen?