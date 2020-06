Zo werkt een corona-test

Hoe werkt het?

Als je een test wil, kun je bellen met het telefoonnummer 0800-1202. Daar stellen zorgmedewerkers een aantal vragen over je gezondheid. Als je klachten hebt, kan iemand naar je toekomen om de test af te nemen.

Om te testen moet je een soort lang wattenstaafje heel diep in je neus en keel steken. Die staafjes gaan naar een laboratorium. Daar bekijken ze of er virusdeeltjes in je snot of speeksel zit.

Je wordt over twee dagen gebeld met de uitslag. Als je het virus hebt, moet je thuis blijven en uitzieken.