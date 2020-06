75 jaar geleden: dierentuin Artis gaat weer open

In het park zijn tijdens de oorlog mensen ondergedoken. Joodse buurtbewoners bijvoorbeeld, die zich verstopten voor de Duitsers. Zo waren mensen ondergedoken in de apenrots!

75 jaar geleden konden mensen weer dieren bekijken in Artis. De Amsterdamse dierentuin was tijdens de Tweede Wereldoorlog gesloten. In die tijd is er veel gebeurd. Er zijn bommen gevallen en er werden dieren uit andere dierentuinen opgevangen.

Tijdens de hongerwinter was er in Amsterdam weinig eten. Veel mensen hadden honger, en ook de dieren hadden hier last van. In plaats van stukken vlees kregen de leeuwen en tijgers soms een gevangen duif of een rat.

Tijdens de oorlog namen Duitse soldaten regelmatig een kijkje in Artis. Na de oorlog is de dierentuin weer voor iedereen open.

Op onze speciale bevrijdingssite lees je meer over Artis.