Groot protest tegen politiegeweld in Amsterdam

In Amsterdam is een groot protest bezig tegen geweld en racisme. De organisatie zegt dat racisme en discriminatie ook in Nederland voorkomen en dat niemand dat mag negeren. De protesten zijn een reactie op wat er in Amerika is gebeurd.

Honderden mensen staan op de Dam. Op het begin hield iedereen genoeg afstand, maar omdat het nu steeds drukker wordt, is dat lastig. Wel dragen veel mensen mondkapjes.