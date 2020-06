De middelbare scholen gaan weer open

Er is lang op gewacht, maar vanochtend gaan ook veel middelbare scholen weer open. Niet in het hele land en meestal ook niet alle klassen, maar het begin is er.

Niet alle leerlingen mogen tegelijkertijd weer naar school. Dan zou het te druk worden. Op middelbare scholen zitten namelijk veel meer leerlingen dan op basisscholen.

Op school en thuis

Op sommige scholen krijgt de helft van de klas op school les en de andere helft thuis via een videoverbinding. Op een andere dag wisselen ze de delen van de klas om, zodat ook de andere helft even op school kan zijn.

Op de meeste middelbare scholen zijn er nog meer maatregelen genomen. Zo zijn er verplichte looprichtingen, moet iedereen ontsmetten en moeten leerlingen in een klaslokaal blijven.

We kijken vandaag mee op een middelbare school in Den Helder. Verslaggever Noortje gaat volgen hoe de eerste dag daar verloopt. Je ziet het later vandaag in de app en op tv.