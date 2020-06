Giel van StukTV heeft een zoon gekregen

Tegen Radio 538 sprak Giel erover. Volgens hem was het bijna niet te geloven.

Giel de Winter, bekend van StukTV, is vader geworden. Hij heeft een zoon gekregen en die heet Fedde.

Het kind is afgelopen zondag geboren. De moeder van het kind is thuis bevallen.

Giel had niets op sociale media gezet over dat hij vader zou worden. Hij en zijn vrouw willen hun zoon zo weinig mogelijk online laten zien. Zo hopen ze dat hij in alle rust kan opgroeien.

Wel heeft Giel deze foto op Instagram gezet: