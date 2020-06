Honderdduizenden telefoontjes naar nummer voor corona-test

323.000 mensen hebben gisteren een speciaal corona-telefoonnummer gebeld. Via dat nummer kunnen mensen een corona-test plannen. Omdat veel mensen tegelijk probeerden te bellen, was het nummer af en toe overbelast.

Het telefoonnummer is alleen bedoeld om een afspraak te maken voor een test. Toch belden gisteren ook mensen met andere vragen over het virus. Dat is niet de bedoeling, zegt de organisatie die gaat over de testen.

Klachten

Ze raden mensen aan om alleen te bellen als ze op dit moment klachten hebben. Als je ziek bent geweest en weer beter bent, kun je met deze test niet checken of het corona was. Daar is een andere test voor nodig.

Bijna 5500 mensen konden een afspraak maken voor een corona-test. Ruim 1100 mensen konden gisteren gelijk getest worden.

Benieuwd hoe zo'n test gaat? We leggen het uit in deze video: