Veel mensen boos over drukke demonstratie in Amsterdam

In Amsterdam kwamen gisteren meer dan 5000 mensen samen op de Dam om te protesteren tegen racisme. Na de demonstratie was er veel kritiek: het was erg druk en niet iedereen kon 1,5 meter afstand houden. De demonstratie werd gehouden vanwege de dood van George Floyd, een zwarte man uit de Verenigde Staten. Hij kwam om het leven na geweld door de politie. Daardoor zijn er in de Verenigde Staten al meer dan week grote protesten.

Geweld van witte politie-agenten tegen zwarte mensen is in de Verenigde Staten al veel langer een probleem. Veel mensen zijn daar ontzettend kwaad over. Door te protesteren willen ze laten zien dat er echt iets moet veranderen.