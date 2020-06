Max mag weer racen: nieuwe Formule 1-kalender bekendgemaakt

De Formule 1-kalender voor de komende maanden is bekendgemaakt. De eerste race is op 5 juli in Oostenrijk. In de 10 weken daarna zullen er nog 7 andere races zijn.

Er komt ook nog tweede deel van deze kalender. Daar komen weer nieuwe races op te staan. Waarom daar nog weinig over bekend is, komt vooral door Singapore. Daar staat ook een race gepland, maar het is nog niet zeker of die door kan gaan.

Max Verstappen @Max33Verstappen

Counting down to the start of the 2020 @F1 season 🙌 Only 33 days left to the first race 😎 #AustrianGP 🇦🇹