Nieuwe anti-racismeprotesten in Den Haag en Groningen

In Den Haag en Groningen zijn protesten aan de gang tegen racisme. Bij een zelfde soort protest in Amsterdam kon maandag niet iedereen genoeg afstand houden. Daarom zijn maatregelen bedacht om de nieuwe protesten goed te laten verlopen.

Den Haag

In Den Haag is de actie op het Malieveld. Dat is een groot grasveld in het midden van de stad. De gemeente denkt dat de actievoerders daar genoeg afstand kunnen houden. Voor de zekerheid worden mondkapjes uitgedeeld. Als het toch niet goed gaat, zal de gemeente het protest beëindigen.

Groningen

Het protest in Groningen is op de Grote Markt. Het is de bedoeling dat mensen daar gaan zitten met protestborden. Mensen die meedoen moeten afstand houden, een mondkapje op doen en zeep meenemen. Van de gemeente mogen maximaal 800 mensen meedoen.

Rotterdam

In Rotterdam is woensdag een protest gepland. De burgemeester van de stad zegt dat daar maximaal 80 mensen aan mee mogen doen.