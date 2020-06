Vanavond weer nieuws over corona-maatregelen

Vanavond is er weer een persconferentie van de regering over corona-maatregelen. Zoals wel vaker zijn er al een paar dingen bekend die premier Rutte gaat zeggen. Zo weten we bijvoorbeeld al dat vakantie naar veel Europese landen weer mag vanaf 15 juni. Vanavond wordt bekend welke landen dat precies zijn.

Scholen

Er wordt verwacht dat Rutte ook iets gaat zeggen over basisscholen. Eerder werd al besloten dat die op 8 juni weer helemaal opengaan. Volgende week dus. Vanavond vertelt de premier waarschijnlijk dat dat nog steeds het plan is.

Stelling

Op de meeste basisscholen krijgen leerlingen nu de helft van de week les in de klas. In de andere helft van de week moet vaak thuis gewerkt worden. Vind jij dat fijn, of wil je juist graag weer alle dagen van de week naar school? Laat het weten onder onze stelling!