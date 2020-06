Deze slang speelt in videoclips van Ronnie Flex en Famke Louise

Snowwhite is geel met wit en bijna 40 kilo zwaar. Haar baasje Lucas kreeg de slang als kerstcadeau. Toen was ze nog maar 40 centimeter en woog ze 2 kilo. Volgens Lucas is zijn slang een van de liefste pythons van het land.

Ze is bijna 4 meter lang en een echte beroemdheid: de tijgerpython Snowwhite. De slang speelt in videoclips die al miljoenen keren zijn bekeken, bijvoorbeeld die van bijvoorbeeld Ronnie Flex.

Wat is dan de volgende stap? Zien we Snowwhite straks in een bioscoopfilm? Lucas zou het vooral cool vinden als zijn slang 5 meter wordt. De rest is volgens hem mooi meegenomen.

Hier zie je Snowwhite in actie: