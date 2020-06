Cathelijne zorgt extra voor haar broer Onno

Kinderen met een zieke of gehandicapte ouder, broer of zus hebben een extra zware tijd gehad. Ze hebben nog meer zorg moeten geven dan normaal, omdat opvangplekken dicht zijn geweest.

Iemand die zorgt voor iemand anders die ziek is of een beperking heeft, heet een mantelzorger. Deze week is er extra aandacht voor kinderen die aan mantelzorg doen.

Normaal gesproken gaat Onno 6 of 7 dagen in de week naar een kinderopvang. Door het corona-virus was de opvang gesloten en bleef Onno thuis. Hierdoor moest Cathelijne meer voor hem zorgen en had ze minder tijd voor zichzelf.