Kinderen vertellen over racisme: 'Soms word ik uitgescholden'

De kinderen van de Wilhelminaschool in Rotterdam hebben de afgelopen dagen veel nieuws gevolgd. De protesten tegen racisme in de Verenigde Staten en in Nederland hebben veel indruk gemaakt. Zij maken zich ook zorgen over racisme en discriminatie.

Het begon met het nieuws over George Floyd. Die zwarte man kwam om het leven door politiegeweld. De kinderen zijn erg geschrokken dat dit kon gebeuren.