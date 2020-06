Anti-racismeprotest in Rotterdam eerder gestopt: het was te druk

Een anti-racismeprotest in Rotterdam is vanmiddag eerder gestopt dan gepland. Het was te druk en daardoor kon niet iedereen 1,5 meter afstand houden. Daarom is besloten om het protest te beëindigen.

De gemeente had eerder al gezegd dat mensen niet meer moesten komen. Toch werd het steeds drukker. Er zouden meer dan 4000 mensen zijn geweest. Daarom kon niet iedereen genoeg afstand houden. Het protest zou zijn van 17.00 uur tot 18.30, maar om 18.10 uur zijn de actievoerders weggestuurd.

Amsterdam

Maandag was er al een groot protest in Amsterdam. Ook dat protest was te druk, maar de burgemeester van Amsterdam besloot het toch door te laten gaan. We maakten daar deze video over: