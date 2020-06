Premier Rutte: Scholen helemaal open, vakantie in het buitenland mag

Premier Rutte zei dat je deze zomer toch op vakantie kunt naar landen in Europa. Er zijn twee uitzonderingen: het Verenigd Koninkrijk en Zweden. In die landen zijn de corona-regels anders en gaat het nog niet zo goed. Daarom mag je daar niet heen.

Basisscholen gaan volgende week weer helemaal open. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie van de regering. Het ging ook veel over de zomervakantie.

Premier Rutte benadrukt dat je goed moet blijven opletten als je op vakantie gaat. Als je ziek bent, moet je binnen blijven. Ook moet je je in alle vakantielanden aan de corona-regels houden.

Vandaag werd bekend dat kinderen veel minder vaak besmet raken met het virus. Ook geven kinderen het virus bijna nooit door aan volwassenen. Dat is ontdekt in een nieuw onderzoek. Daarom denkt dat de regering dat het veilig is om de scholen helemaal open te doen.

Voor het onderzoek hebben wetenschappers de afgelopen twee maanden gezinnen gevolgd waarin 1 iemand besmet is het met het virus. We maakten in maart een video toen het onderzoek net begon.