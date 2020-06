Eeuwenoude encyclopedie voor kinderen teruggevonden

En daar zijn blij mee, want het vertelt veel over wat kinderen eeuwen geleden lazen en leerden. Wereldwijd bestaan maar twee complete exemplaren van deze oude encyclopedie.

Je kan bijvoorbeeld leren hoe je speelkaarten moet maken, je leest meer over de geisers in IJsland en er wordt uitgelegd hoe katoen wordt gemaakt.

Duur

Het boek kostte in die tijd ongeveer 1,60 en dat was toen erg duur. Fabrieksarbeiders verdienden ongeveer 3,20 per week. De encyclopedie was vooral voor kinderen met rijke ouders.

Meerdere talen

Het boek is in meerdere talen geschreven: Nederlands, Engels, Frans, Duits en Italiaans. Waarschijnlijk was de encyclopedie ook in andere landen te koop.

Het boek gaat nu gebruikt worden voor onderzoek.