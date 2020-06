Jongeren praten met premier Rutte over de corona-regels

Twee weken geleden deed premier Rutte een oproep aan alle kinderen en jongeren in ons land: heb jij goede ideeën over hoe we in deze corona-tijd toch op een leuke manier kunnen sporten, leren of feest vieren?

Veel jongeren reageerden daarop en stuurde Rutte een berichtje. Vanmiddag mochten 10 van die inzenders bij Rutte op bezoek om hun plannen te bespreken. De ideeën zijn heel verschillend. Zo had Lisa een idee voor social media: