In de Limburgse plaats Gennep is gisteravond een auto een terras op gereden. Zeker vijf mensen zijn daarbij lichtgewond geraakt. Een andere gewonde moest naar het ziekenhuis. Niemand is in levensgevaar.

De bestuurder van de auto is een man van 19 uit Ottersum. Hij is aangehouden en wordt binnenkort verhoord. Het is niet bekend of het een ongeluk was of dat hij met opzet het terras op reed. Dat wordt door de politie onderzocht.