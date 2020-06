Huisdieren moeten weer wennen aan alleen thuis zijn

Als kinderen straks weer hele dagen naar school gaan en steeds meer ouders ook naar hun werk gaan, kan het voor huisdieren best wennen zijn om weer helemaal alleen thuis te zijn. Vooral honden vinden het lastig als hun baasje weg is. Volgens dieren-deskundigen is het daarom goed om je huisdier daar stap voor stap op voor te bereiden.

De afgelopen tijd werkten veel mensen thuis. Honden hebben daardoor de tijd van hun leven gehad, vertelt onderzoeker Claudia Vinke.

In de video van Omroep Zeeland hieronder zie je er meer over: