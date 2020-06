Oehoe's na bijna 2 maanden weg van balkon

Bijna twee maanden zaten oehoe's voor het raam van een man in België, maar nu zijn de vogels vertrokken. De man heeft de dieren naar een opvang gebracht.

Gevallen

De dieren zaten in een bloembak op zijn balkon. Het was een oehoe samen met haar drie jongen. Het is heel bijzonder, want meestal komen de vogels niet in de buurt van mensen. Omdat de oehoe's steeds groter werden, vielen ze vaak uit de bloembak. Daarom besloot de man ze naar een opvang te brengen.